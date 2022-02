VIDEO : ईशान किशन से सूर्यकुमार ने पूछा- अरे मुन्ना जा रहे हो? मुंबई इंडियंस ने दिया मजेदार अंदाज में जवाब

नई दिल्ली. आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 (IPL Mega Auction 2022) में सबसे महंगे खिलाड़ी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) रहे हैं. ईशान को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने रिकॉर्ड 15.25 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है. ईशान आईपीएल नीलामी के इतिहास में युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के बाद दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने. 23 वर्षीय ईशान की घर वापसी हुई है. भारत का यह उदीयमान विकेटकीपर आईपीएल के 14वें एडिशन में भी मुंबई की ओर से हिस्सा लिया था. ईशान के महंगे बिकने पर उनकी चौतरफा चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर फैंस अलग-अलग प्रतिक्रिया के जरिए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं.

मुंबई इंडियंस ने रविवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया है. वीडियो में ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) मौजूद हैं. इस वीडियो में ईशान होटल के कमरे से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं. इसके बाद बेड पर बैठे मोबाइल पर व्यस्त सूर्यकुमार यादव उनसे पूछते हैं, ‘ मुन्ना जा रहे हो?’ इसपर ईशान कोई जवाब नहीं देते हैं. जब ईशान की दोबारा एंट्री होती है,तब सूर्यकुमार फिर पूछते हैं, ‘ अरे मुन्ना आ गए.’ मुंबई इंडियंस ने कैप्शन में लिखा, ‘ मुन्ना कहीं नहीं जा रहा है।’

Can you guess this movie scene? 😋

P.S. Munna ab kahi nahi jaa raha! 😌💙#OneFamily #MumbaiIndians #AalaRe #IPLAuction @ishankishan51 @surya_14kumar pic.twitter.com/XHAt2Ut4aL

— Mumbai Indians (@mipaltan) February 13, 2022