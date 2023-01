सूर्यकुमार यादव के कोच कैसे बन गए युजवेंद्र चहल? SKY ने खोला राज.. यकीन ना हो तो VIDEO देख लीजिए

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत कम समय में अपनी जगह पक्की कर चुके सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) इनदिनों चर्चा में बने हुए हैं. सूर्या ने दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड (IND v NZ) के खिलाफ मैच विनिंग पारी से दिल जीत लिया. भारतीय बैटर ने मुश्किल पिच पर जिस संयम के साथ बल्लेबाजी की, उसकी चौतरफा प्रशंसा हो रही है. मैच के बाद बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें युजवेंद्र चहल, सूर्यकुमार यादव और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

बीसीसीआई (BCCI) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सोमवार को जो वीडियो शेयर किया है उसमें कुलदीप बातचीत की शुरुआत करते हुए नजर आते हैं. कुलदीप ने कहा,’ आज मेरे होम टाउन में मेरे अजीज मित्र चहल जोकि पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं और साथ में हमारे 360 डिग्री प्लेयर जिनका हमने आज नया रूप देखा, आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं.’ चहल ने कहा कि काफी अच्छा लगता है जब आप इंडिया के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हो. इसके बाद कुलदीप ने सूर्यकुमार से सवाल दागा, तभी सूर्या ने कुलदीप से कहा कि पहले चहल की बात तो खत्म करने दो.

Local lad 😊

Landmark holder 👏

The ever-so-adaptable Mr. 360 👍

Laughter, insights & banter unfold as @yuzi_chahal hosts @imkuldeep18 & @surya_14kumar on Chahal TV 📺 in Lucknow 👌 👌 – By @ameyatilak

Full interview 🎥 🔽 #TeamIndia | #INDvNZ https://t.co/5THSbQ4Epi pic.twitter.com/Ic9C32lafm

— BCCI (@BCCI) January 30, 2023