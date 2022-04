VIDEO: मुंबई इंडियंस की प्रैक्टिस में 'तीसरी शक्ति' ने बोला धावा, देखिए कैसे खिलाड़ियों ने मैदान पर लेटकर बचाई जान

नई दिल्ली. रिकॉर्ड पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के लिए आईपीएल (IPL) का 15वां सीजन अभी तक कुछ खास नहीं रह है. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम को मौजूदा सीजन में पहली जीत का इंतजार है. टीम लगातार छह मुकाबले हारकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने की कगार पर है. मुंबई को उसके सातवें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स से भिड़ना है.ऐसे में यह मुकाबला उसके लिए ‘करो-मरो’ का है. इस अहम मुकाबले से पहले मुंबई के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के दौरान उस समय मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जब अचानक मुधमक्खियों के झुंड ने उनपर हमला कर दिया.

मुंबई इंडियंस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. अठारह सेकेंड के इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मधुमक्खियों का बड़ा झुंड मैदान के ऊपर मंडरा है, जिसके बाद खिलाड़ी मुंह छुपाकर मैदान पर लेट गए. हालांकि इस दौरान मधुमक्खियों ने किसी को काटा नहीं. मधुमक्खियों का झुंड जाने के बाद मुंबई के खिलाड़ी फिर से अभ्यास में जुट गए.

यह भी पढ़ें:3 अर्धशतक… फिर भी डैडी के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं बेटियां, जानें क्या है डेविड वॉर्नर का जोस बटलर कनेक्शन

नाम बड़े… दर्शन छोटे, करोड़ों में बिके वो 3 विदेशी खिलाड़ी जिन्होंने अपने प्रदर्शन से किया निराश

To bee or not to bee in training was a question yesterday! 😅🐝#OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians MI TV pic.twitter.com/qaTaHjjca6

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 20, 2022