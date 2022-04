VIDEO: तिलक वर्मा का धमाल... 28 गेंदों पर जड़ा पचासा, ईशान किशन भी छूट गए पीछे

नई दिल्ली. रिकॉर्ड 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की आईपीएल (IPL) के 15वें सीजन में शुरुआत अच्छी नहीं रही है. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम को शुरुआती दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि इस दौरान मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा (Tilak Verma) ने अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया है. 19 वर्षीय तिलक ने राजस्थान रॉयल्स (MI vs RR) के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलकर अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली.

राजस्थान ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में खेले गए आईपीएल के 9वें मैच में मुंबई इंडियंस को 23 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. मुंबई के दो मैचों में यह दूसरी हार है. राजस्थान ने जोस बटलर (Jos Buttler) के शतक के दम पर 20 ओवर में 8 विकेट पर 193 रन बनाए थे. जवाब में मुंबई इंडियंस टीम तिलक वर्मा के 33 गेंदों पर खेली गई 61 रन की पारी और विकेटकीपर ईशान किशन (54) की अर्धशतकीय पारी के बावजूद 8 विकेट पर 170 रन ही बना सकी.

