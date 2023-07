नई दिल्ली. किसी बैटर ने छक्का लगाया हो, अंपायर ने सिक्स का इशारा भी क्या हो लेकिन बाद में अंपायर ने उसी गेंद पर उसे आउट भी दे दिया हो. यह सुनने में थोड़ा अजीब भले लग रहा हो, लेकिन ऐसा हुआ है. इंग्लैंड में जारी काउंटी चैंपियनशिप डिविजन वन में मिडिलसेक्स और वॉरिकशॉयर (Middlesex vs Warwickshire) के बीच मुकाबले के दौरान यह वाकया देखने को मिला. यह किसी और के साथ नहीं बल्कि मिडिलसेक्स के कप्तान टॉबी रोलैंड जोंस (Toby Roland-Jones) के साथ हुआ जो छक्का जड़ने के बाद बेहद खुश नजर आ रहे थे लेकिन उनकी खुशी कुछ ही सेकेंड में काफूर हो गई, जब उन्हें पता चला कि यह छक्क नहीं है बल्कि वह आउट हो चुके हैं.

दरअसल, बर्मिंघम में मिडिलसेक्स और वॉरिकशॉयर के बीच एक मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में वॉरिकशॉयर की टीम 22.5 ओवर में महज 66 रन पर ढेर हो गई. मिडिलसेक्स के कप्तान पहली पारी में रोलैंड जोंस 9वें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे. उस समय टीम का स्कोर 45.1 ओवर में 7 विकेट पर 148 रन था. जोंस ने 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा. अगली गेंद पर कोई रन नहीं लिया. उन्होंने 5वीं गेंद को फिर बाउंड्री के बाहर भेज दिया. फील्ड अंपायर ने सिक्स का इशारा भी किया लेकिन तभी विपक्षी टीम के विकेटकीपर माइकल बर्गेस ने अंपायर का ध्यान स्टंप की ओर दिलाया. विकेटों की गिल्लियां नीचे गिर चुकी थीं. यानी जोंस ने जब गेंद को छक्के के लिए हिट किया उसी समय उनका बैट स्टंप्स से जा लगा और गिल्लियां नीचे की ओर गिर गई. ऐसे में उन्हें भारी मन से पवेलियन लौटना पड़ा.

Out hit wicket?!

Toby Roland-Jones thinks he has planted the ball for six but knocks the bails off in his follow-through #LVCountyChamp pic.twitter.com/c0tJoutjr3

— LV= Insurance County Championship (@CountyChamp) July 25, 2023