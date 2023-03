नई दिल्‍ली. शाहिद और शाहीन अफरीदी के बाद पाकिस्‍तान क्रिकेट में एक और अफरीदी की एंट्री हुई है. पीएसएल में शनिवार को मुल्‍तान सुल्‍तांस और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच हुए हाई स्‍कोरिंग मैच में महफ‍िल लूटने का काम भले ही मुल्‍तान के बैटर उस्‍मान खान ने किया हो, लेकिन टीम को 9 रन से मिली जीत में एक गेंदबाज का भी अहम रोल रहा. मुल्‍तान के तेज गेंदबाज अब्‍बास अफरीदी ने मैच में अहम मौके पर हैट्रिक लेने के साथ कुल 5 विकेट अपने नाम किए. अब्‍बास पाकिस्‍तान के पूर्व पेसर उमर गुल के भतीजे हैं.

शाहिद अफरीदी ने अपनी गेंदबाजी से पाकिस्‍तान को कई मैच जिताए हैं. मौजूदा वक्‍त में शाहिद के दामाद शाहीन अफरीदी पाकिस्‍तान के पेस अटैक के अगुआ है और उनकी गिनती दुनिया के टॉप तेज गेंदबाजों में होती है. अब्‍बास की बॉलिंग को देखते हुए माना जा रहा है कि जल्‍द ही नेशनल टीम में एक और अफरीदी को जगह मिल सकती है. अब्‍बास अफरीदी इहसानुल्‍लाह और शाहीन को पीछे छोड़कर पीएसएल 2023 में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

FIRST hattrick of the #HBLPSL8

Abbas Afridi on a ROLL

#SabSitarayHumaray | #QGvMS pic.twitter.com/sM3KCdQUMG

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) March 11, 2023