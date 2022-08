9.2 ओवर... 33 रन... 5 विकेट, भारतीय पेसर ने इंग्लैंड में मचाया गदर, VIDEO देखिए कैसे उड़ाए स्टंप्स

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी पेसर उमेश यादव (Umesh Yadav) इन दिनों इंग्लैंड में अपनी तेज गेंदबाजी से कहर बरपा रहे हैं. उमेश की तेज गेंदबाजी के सामने अंग्रेज बल्लेबाज बेबस है. 34 वर्षीय उमेश काउंटी क्रिकेट में मिडिलसेक्स (Middlesex vs Durham) की ओर से खेल रहे हैं. रॉयल लंदन वनडे कप (Royal London One-Day Cup) के दूसरे ग्रुप मैच में इस भारतीय गेंदबाज ने डरहम के खिलाफ 5 विकेट चटकाकर विपक्षी टीम की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया.

चेस्टर ली स्ट्रीट में खेले गए इस मुकाबले में डरहम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इससे पहले दोनों टीमों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. मिडिलसेक्स को लीस्टरशायर ने जबकि डरहम को सरे ने ग्रुप के पहले मैच मात दी थी. डरहम का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उस समय गलत साबित होता हुआ दिखाई दिया जब उमेश ने मैच की दूसरी ही गेंद पर ओपनरर ग्राहम क्लार्क को पवेलियन भेज दिया. इसके बाद उमेश ने अपने दूसरे ओवर में कप्तान स्कॉट बोर्थविक को आउट कर डरहम को बड़ा झटका दिया. इसके बाद उमेश ने एक और विकेट अपने नाम किया.

A special performance by @y_umesh yesterday as we picked up our first @RoyalLondonCup win of the summer 💪

9⃣.2⃣ OVERS

0⃣ MAIDENS

3⃣3⃣ RUNS

5⃣ WICKETS#OneMiddlesex pic.twitter.com/a8zQEnSnEu

— Middlesex Cricket (@Middlesex_CCC) August 8, 2022