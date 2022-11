IND Playing XI vs NZ: उमरान मलिक और अर्शदीप का डेब्यू, पहले वनडे में टीम इंडिया ने इन खिलाड़ियों को दिया मौका

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच शुक्रवार (25 नवंबर) को ऑकलैंड के ईडन पार्क (Eden Park) में खेला जा रहा है. शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम युवा खिलाड़ियों के साथ वनडे सीरीज खेल रही है. टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह सहित कई खिलाड़ी बाहर हैं. ऐसे में इस सीरीज में युवाओं के पास छाप छोड़ने का मौका है. भारत की ओर से पेसर उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह वनडे में डेब्यू कर रहे हैं.

इससे पहले भारत ने मौजूदा न्यूजीलैंड दौरे पर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की कप्तानी में तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-0 से अपने नाम की थी. सीरीज का पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था जबकि दूसरे टी20 मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी. बारिश से प्रभावित तीसरा और आखिरी टी20 मैच टाई हो गया था.

