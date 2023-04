VIDEO: उमरान मलिक ने गोली की स्पीड से फेंकी गेंद... हवा में स्प्रिंग की तरह गुलाटी मारने लगा स्टंप, बैटर रह गया हक्का बक्का

नई दिल्ली. युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) की गेंदबाजी दिनों दिन बेहतर होती जा रही है. उमरान इस समय आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेल रहे हैं. हैदराबाद का आईपीएल के 16वें सीजन में पहला मैच राजस्थान रॉयल्स (SRH vs RR) के खिलाफ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी है. इस मुकाबले में उमरान गोली की रफ्तार से गेंद फेंक रहे हैं. उन्होंने राजस्थान के बैटर देवदत्त पडिक्कल के खिलाफ एक ऐसी गेंद डाली जिसपर बैटर गच्चा खा गया और क्लीन बोल्ड हो गया. कुछ देर तक बैटर को समय नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे.

उमरान मलिक राजस्थान की पारी का 15वां ओवर लेकर आए. उन्होंने पहली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) को क्लीन बोल्ड कर दिया. गेंद इतनी तेज फेंकी की पडिक्कल का ऑफ स्टंप हवा में गुलाटी मारने लगा. बाद में इस गेंद की रफ्तार 149. 2 किलोमीटर आंकी गई. पडिक्कल 2 रन बनाकर भारी मन से पवेलियन लौट गए. उमरान की गोली की स्पीड वाली गेंद और ऑफ स्टंप के हवा में गुलाटी मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

149 kph by Umran Malik to cleans up Padikkal 🔥 pic.twitter.com/mSS8RTKBjA

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 2, 2023