नई दिल्ली. ओपनर उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने नाबाद शतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वापसी करा दी है. एशेज सीरीज (Ashes 2023) के तहत बर्मिंघम के एजबेस्टन में जारी पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया (ENG v AUS) की ओर से ख्वाजा और विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने शानदार बैटिंग की , जिससे कंगारू टीम ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 311 रन बना लिए हैं. मेहमान ऑस्ट्रेलिया मेजबान इंग्लैंड की पहली पारी में बनाए गए 393 रन से अब 82 रन पीछे है. इस दौरान ख्वाजा का शतक का जश्न काफी चर्चा में रहा. लेफ्ट हैंड बैटर ख्वाजा ने शतक जड़ने के बाद बल्ले को हवा में उछाल दिया, वो तो गनीमत रही कि इससे किसी को चोट नहीं आई.

ख्वाजा ने अपना शतक 199 गेंदों पर पूरा किया. उन्होंने इस दौरान 12 चौके और 2 छक्के लगाए. शतक पूरा करते ही ख्वाजा ग्राउंड पर शेर की तरह दहाड़ने लगे. इतना ही नहीं फिर उन्होंने हवा में जंप लगाया और बाद में अपना बल्ला खुशी के मारे उछाल दिया. ख्वाजा के इस अनोखे सेलिब्रेशन का वीडियो चर्चा में है. ख्वाजा के टेस्ट करियर का यह 15वां शतक है. एक छोर पर जहां ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते रहे वहीं दूसरे छोर पर ओपनिंग के लिए ख्वाजा डटे रहे. उन्होंने पूरे दिन बैटिंग की.

Moment to remember for Uzi khawaja

And the celebration tells all of emotions khawaja had #Ashes23 #Ashes #Ashes2023 #TheAshes #ENGvsAUS #usmankhawaja pic.twitter.com/ZevrOhLIHr

