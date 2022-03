VIDEO: उस्मान ख्वाजा ने अपने 'घर' में ठोकी पहली सेंचुरी, 24 साल का सूखा भी किया खत्म

नई दिल्ली. शानदार फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट (Karachi Test) के पहले दिन शानदार शतक ठोका. उनकी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल 3 विकेट पर 251 रन के स्कोर पर खत्म किया. ख्वाजा पहले दिन स्टम्प्स के समय 127 रन पर नाबाद लौटे. यह ख्वाजा का पाकिस्तान में पहला शतक है. या यूं कहें कि अपने ‘घर’ में पहला शतक है, तो गलत नहीं होगा. क्योंकि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था. जबकि उनके परिवार के काफी सदस्य कराची में ही पैदा हुए हैं. जहां दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है. ख्वाजा ने पहले टेस्ट में भी 97 रन की पारी खेली थी.

ख्वाजा के अलावा स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने भी अच्छी बल्लेबाजी की. हालांकि, वो शतक से चूक गए. स्मिथ पहले दिन के आखिरी ओवर से ठीक पहले तेज गेंदबाज हसन अली (Hasan Ali) की गेंद पर कैच आउट हो गए. उन्होंने आउट होने से पहले 72 रन बनाए. पाकिस्तान के गेंदबाज बल्ले दिन विकेट के लिए तरस गए. हसन और फहीम अशरफ को एक-एक विकेट मिला.

IND vs SL 2nd Test: श्रेयस अय्यर अकेले श्रीलंकाई गेंदबाजों पर पड़े भारी, शतक चूके लेकिन दिल जीता

फाफ डुप्लेसी को मिली RCB की कमान, फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान

Iconic 👌🏼

Usman Khawaja’s first Test💯 in Pakistan came up in the City by the Sea. #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/mU0RmGFTwX

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 12, 2022