VIDEO: 12 रन बनाए.. 3 कैच टपकाए.. फिर स्टेडियम में डांस का लगाया तड़का.. कौन है ये मल्टी टैलेंटेंड क्रिकेटर?

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने बेशक नागपुर टेस्ट मैच में बल्ले से कोई कमाल नहीं दिखाए पाए लेकिन उन्होंने अपने बेहतरीन डांस मूव्स से स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. नागपुर टेस्ट में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहे ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने भी विराट का भरपूर साथ दिया. जडेजा भी जमकर थिरकते हुए नजर आए. विराट कोहली और रवींद्र जडेजा का डांस वीडियो एक फैन ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है जिसे देखकर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

विराट कोहली जब ग्राउंड पर होते हैं तो वह अपने खास अंदाज के लिए चर्चा का विषय बन जाते हैं. चाहे वह बैटिंग में कमाल करें या फिर फील्डिंग में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे उनकी खूब वाहवाही होती है. टीम इंडिया का यह पूर्व कप्तान दर्शकों को भी अपनी खुशी में शामिल करता है. ग्राउंड पर कैमरे के सामने उनका जश्न मनाने का अंदाज ही निराला होता है. इस बार विराट ने ऐसा कुछ नहीं किया. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है उसमें विराट हाल में रिलीज पठान (Pathan) फिल्म के गाने पर अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के स्टाइल में डांस करते हुए दिखाई दिए.

रवींद्र जडेजा ने कोहली का दिया साथ

यह वाकया भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया नागपुर टेस्ट मैच के तीसरे दिन देखने को मिला. भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में उतरने की इंतजार कर रही थी, उस समय टीम इंडिया के खिलाड़ी बाउंड्री के नजदीक खड़े थे. तभी कोहली अचानक डांस करने लगे. विराट सामने खड़े रवींद्र जडेजा से बात करते हुए पठान मूवी का गाना, झूमे जो पठान… गाने का स्टेप्स दिखाने लगे. कुछ देर बार जडेजा भी यही स्टेप्स करते हुए नजर आए लेकिन वह कोहली की तरह अपना जलवा नहीं दिखा सके. जिस फैन ने इस वीडियो को अपलोड किया है उसने कैप्शन लिखा, ‘ यह कोहली हैं, जो मैच में भले कुछ ना करें लेकिन अपनी अदाओं से कुछ पल दे ही देते हैं.’

