VIDEO: सूर्यकुमार की पारी देखकर कोहली गदगद, झुककर किया सलाम, कभी मैदान पर हुई थी भिड़ंत

दुबई. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने एक बार अपनी बल्लेबाजी से दिखाया है कि आखिर उन्हें क्यों 360 डिग्री वाला बल्लेबाज कहते हैं. उन्होंने टी20 एशिया कप (Asia Cup 2022) के एक मुकाबले में हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेली. उन्होंने मैच में (IND vs HK) 26 गेंद पर 68 रन बनाए. स्ट्राइक रेट 262 का रहा. इस दौरान उन्होंने 6 चौका और 6 छक्का लगाया. यानी सिर्फ बाउंड्री से 60 रन बनाए. इस कारण टीम इंडिया मैच में 192 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही. जवाब में हॉन्गकॉन्ग की टीम 152 रन ही बना सकी. इस तरह से भारतीय टीम ने मैच 40 रन से जीता और सुपर-4 में जगह बनाई. टीम ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान पर 5 विकेट से जीत दर्ज की थी.

भारतीय पारी के बाद विराट कोहली ने सूर्यकुमार की शानदार पारी को देखते हुए उन्हें झुककर सलाम किया. सूर्यकुमार ने 20वें ओवर में 4 छक्के सहित 26 रन बटोरे थे. इसके अलावा विराट कोहली ने भी अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने 44 गेंद पर 59 रन बनाए. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 महीने बाद अर्धशतक लगाया. स्ट्राइक रेट 134 का रहा. एक और 3 छक्का जड़ा. कोहली और सूर्यकुमार ने 7 ओवर में 98 रन जोड़े. टीम ने अंतिम 5 ओवर में 78 रन बनाए.

