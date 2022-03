VIDEO: विराट कोहली हुए बोल्ड... गेंदबाज के जश्न को देख हुए हैरान... रोहित ने भी पकड़ लिया सिर

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के खिलाफ मोहाली में अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं. कोहली पहली पारी में 5 रन से अर्धशतक चूक गए. उन्होंने 76 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 45 रन बनाए. श्रीलंकाई स्पिनर लसिथ एम्बुलडेनिया (Lasith Embuldeniya) ने विराट को बोल्ड किया. इस तरह कोहली के 71वें अंतरराष्ट्रीय शतक का इंतजार और लंबा हो गया. विराट 100 टेस्ट खेलने वाले दिल्ली के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले दिल्ली की ओर से वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) और तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं.

भारतीय पारी के 44वें ओवर में लसिथ एम्बुलडेनिया की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप पर जाकर लगी. विराट को उम्मीद थी कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद सीधी रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गेंद टर्न होकर विकेटों में समा गई. कुछ देर तक विराट को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह बोल्ड हो चुके हैं. वह हक्का-बक्का रह गए और गेंदबाज की ओर देखने लगे. हालांकि बाद में जब उन्हें अहसास हुआ कि वह आउट हो चुके हैं तो, भारी मन से पवेलियन की ओर लौट गए.

Rohit’s Reaction After King Getting Out..! 😣#VK100 pic.twitter.com/hbp1OgJdI5

— ᴍᴀᴛᴛʜᴇᴡ_s_ᴍᴜʀᴅᴏᴄᴋ (@imsachinA25) March 4, 2022