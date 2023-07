'कौन सी बैटिंग कर रहा है..' WI प्लेयर के अजीबोगरीब शॉट पर विराट कोहली ने किया रिएक्ट, देखें VIDEO

नई दिल्ली. भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट पारी और 141 रनों से जीत लिया. भारत की ओर से बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा और डेब्यू कर रहे ओपनर बैटर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन शतक जड़ा. इस मुकाबले में विराट कोहली ने भी शानदार 76 रन बनाए. विराट मैदान पर अपनी हरकतों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. विराट ने ऐसा ही कुछ अजीबोगरीब कॉमेंट वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान जोमेल वारिकन पर किया.

दरअसल, वेस्टइंडीज के 9 विकेट गिरने के बाद 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने जोमेल वारिकन उतरे. उन्होंने 18 रन की पारी में एक से एक बेहतरीन शॉट्स जड़े. इस दौरान उन्होंने 3 चौका भी लगाया. 50वां ओवर रवींद्र जडेजा डाल रहे थे. आखिरी गेंद पर जोमेल ने एक अजीब सा शॉट लगाया. जिसपर विराट कोहली भी हंसी नहीं रोक सके. उन्होंने इस दौरान कहा, ‘ये कौन सी बैटिंग कर रहा है यार’?

‘यशस्वी को उसके पसंदीदा शॉट्स लगाना पसंद है लेकिन…’ जायसवाल को लेकर टीम इंडिया के बॉलिंग कोच ने क्या कहा?

Ye Koun see batting Kar Raha hai 😂😂😂😂

By Virat Kohli Shocked after Watching Warrican Bat In West indies Inn’s 😂#WIvIND #INDvsWI #ViratKohli #TestCricket #funniest pic.twitter.com/B8PkoHRfe2

— Stroke0Genius🇮🇳 (@Stroke0Genius18) July 14, 2023