VIDEO: सचिन तेंदुलकर आखिर क्यों वीरेंद्र सहवाग को खिलाते थे केले? मास्टर ब्लास्टर के बर्थडे पर वीरू ने खोला राज

नई दिल्ली. क्रिकेट के ‘भगवान’ कहे जाने वाले दिग्गज सचिन तेंदुलकर आज अपना 49वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर सचिन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. सचिन ने अपने 24 साल के करियर में क्रिकेट के मैदान पर कई रिकॉर्ड कायम किए. मास्टर ब्लास्टर सचिन वर्तमान में आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई टीम के साथ सपोर्ट स्टाफ में जुड़े हुए हैं. दाएं हाथ के इस महान बल्लेबाज को पूरी दुनिया से बधाई संदेश मिल रहे हैं. सचिन के टीम साथी रहे वीरेंद्र सहवाग ने अनोखे अंदाज में तेंदुलकर को बधाई दी है.

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में सहवाग ने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar birthday) के साथ ड्रेसिंग रूम की पुरानी यादों को शेयर किया है. सहवाग वीडियो में प्लेट में चार केले लेकर बैठे हैं. इस दौरान वह कहते हैं, ‘ सचिन पाजी की सबसे ज्यादा उम्मीदें मुझसे यह होती थी कि मैं रन बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन मैं ड्रेसिंग रूम में मैच देखते हुए चुप जरूर रहूं. वह मुझे चुप कराने के लिए हमेशा केले खिलाते थे. ऐसा इसलिए क्योंकि यदि मैं केले खाऊंगा तो बोलूंगा नहीं. तो आज सचिन पाजी के बर्थडे पर मैं उन्हें सबसे बड़ा गिफ्ट अपनी चुप्पी दे रहा हूं. यानीर साइलेंस. कि आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा. जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो पाजी.’ इसके बाद सहवाग केले छिलकर खाने लगते हैं.

Birthday greetings to the great man @sachin_rt Paaji.

Aur Aapke janamdin par yeh tohfa humne apne aap ko diya hai 😛 #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/knsIJ9Do2H

— Virender Sehwag (@virendersehwag) April 24, 2022