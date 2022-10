VIDEO: '...तो बाकी यारा क्या वहां छोले बेचने गए थे?' WC से जुड़े सवाल सुनते ही गुस्से से लाल हो गए वसीम अकरम

नई दिल्ली. ‘स्विंग के सुल्तान’ पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) भारत के खिलाफ साल 1996 के वर्ल्ड कप (ODI World Cup) क्वार्टर फाइनल में नहीं खेले थे. इसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ था. वसीम अकरम से जब हाल में यह सवाल पूछा गया तो वह गुस्से में लाल हो गए. आखिरकार 26 साल बाद अकरम ने खुलासा किया है कि आखिर क्यों वह भारत के खिलाफ इस बहु प्रतिक्षित मैच में खेलने नहीं उतरे.

भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच 1996 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था. इस मुकाबले में भारत के तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad) और पाकिस्तान के बल्लेबाज आमिर सोहैल के बीच मैदान पर बहस देखने को मिली थी. प्रसाद ने इसके बाद सोहेल को बोल्ड कर उन्हें पवेलियन भेजकर करारा जवाब दिया था. वसीम अकरम ने उस राज से पर्दा उठाया है कि आखिर क्यों वह उस मैच में नहीं खेले.

Wasim Akram on why he missed the 1996 World Cup quarter final versus India “On the morning of the match, I had 6 pain-killing injections but they didn’t work” (via A Sports) #Cricket pic.twitter.com/8zcFD3ENeC

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) October 19, 2022