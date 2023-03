VIDEO: मैंने भी 3 विकेट लिए... मेरे बारे में भी पूछ लिया करो... सिराज ने जबरदस्ती करवाई अपनी तारीफ

नई दिल्ली. तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) और मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने वानखेड़े में खेले गए पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) को 188 रन पर ढेर कर दिया. इसके बाद केएल राहुल की संयमित पारी के बूते भारत ने शानदार जीत दर्ज की. 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हो गई है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोहम्मद सिराज मैच के बाद ग्राउंड पर साथी गेंदबाज का इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे हैं. सीरीज का दूसरा वनडे 19 मार्च को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.

बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शनिवार को एक वीडियो अपलोड किया. वीडियो में मोहम्मद सिराज साथ पेसर मोहम्मद शमी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में सिराज अनुभवी तेज गेंदबाज शमी से पूछते हैं,’ आपने कातिलाना स्पैल डाली. आपने टेस्ट मैच खेला, उसके बाद आप यहां आए. बाद में दो दिन प्रैक्टिस थी. एक दिन ऑप्शनल था क्योंकि हमने आपको रिकवरी के लिए टाइम दिया था. लेकिन आप दोनों दिन प्रैक्टिस में नहीं आए और सीधा मैच खेलने उतरे. इतनी गर्मी में जिस तरह से आपने गेंदबाजी की वो काबिलेतारीफ है. आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? इसपर शमी ने कहा कि भाई, आप अहमदाबाद में टेस्ट मैच नहीं खेले. 40 ओवर के बाद मुझे लगता है कि मुझे रिकवरी की जरूरत थी. वो रिकवरी मैंने पूरी की और मैच खेलने आया.’

Of fiery fast bowling spells ⚡️⚡️ in hot Mumbai weather ☀️ to the importance of recovery 👏🏻👏🏻

Pacers @mdsirajofficial and @MdShami11 assemble after #TeamIndia’s win in the first #INDvAUS ODI 👌🏻👌🏻 – By @RajalArora

FULL INTERVIEW 🎥🔽 https://t.co/xwNyvD6Uwk pic.twitter.com/35FrdqEhli

— BCCI (@BCCI) March 18, 2023