उर्वशी रौतेला को क्या नसीम शाह जानते हैं? पाकिस्तानी पेसर का जवाब सुनकर बॉलीवुड अभिनेत्री रह जाएंगी हक्का-बक्का

नई दिल्ली. पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) ने उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है. बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला हाल में एशिया कप के तहत दुबई में खेले गए भारत-पाकिस्तान (IND vs PAK) मुकाबलों में स्टेडियम में बैठी हुई नजर आई थीं. उर्वशी ने कुछ दिन पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक एडिटेड वीडियो अपलोड किया था जिसमें नसीम शाह भी नजर आ रहे थे. उर्वशी की ओर से शेयर किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. इसको लेकर उर्वशी को ट्रोल भी किया गया.

19 वर्षीय नसीम शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि उर्वशी कौन है और, उसने क्या वीडियो डाली थी. वीडियो में नसीम कह रहे हैं, ‘ स्माइल तो आपके सवाल पर आ रही है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है और क्या है. पता नहीं लोग इस तरह की वीडियो करते हैं, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं कि ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ. अभी मेरा सिर्फ क्रिकेट पर ही फोकस है. ‘

नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार गेंदों पर जड़े 2 छक्के

नसीम शाह वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर फोर मुकाबले में पाकिस्तान को रोमांचक जीत दिलाई. पाकिस्तान ने उस मुकाबले में एक समय अपने 9 विकेट गंवा दिए थे. नसीम ने मैच के आखिरी ओवर में लगातार दो छक्के लगाकर पाकिस्तान को एक विकेट से जीत दिलाई. वैसे, नसीम तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन उस मैच में उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ दो छक्के लगाए, उसके बाद से उन्हें लोग एक उभरते ऑलराउंडर के तौर पर देखने लगे हैं.

