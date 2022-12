VIDEO: स्मार्ट बन रहे थे बांग्लादेश के खिलाड़ी, भड़के KL Rahul ने लगाई 'क्लास', लाया रास्ते पर

नई दिल्ली. भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज रोमांचक मोड़ पर है. पहला मुकाबला भारत ने जीतकर 1-0 की बढ़त बनाई हुई है जबकि दूसरे मैच का चौथा दिन फैसले का होगा. भारत को 100 रन बनाने हैं और बांग्लादेश को 6 विकेट चाहिए. इस वक्त मैच को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों टीम मैच में बनी हुई है तो दोनों ही टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है.

भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले कप्तान रोहित शर्मा के चोटिल होने से बड़ा झटका लगा. केएल राहुल को टीम की कमान दी गई. बतौर कप्तान तो उन्होंने टीम को जीत दिलाई लेकिन बल्ले से रन बनाने में नाकाम रहे. पहले मैच की दोनों पारी में 22 और 23 रन बनाए. दूसरे मैच की पहली पारी में 10 तो दूसरी पारी में महज 3 रन ही बना पाए. मीरपुर टेस्ट के तीसरे दिन केएल झुंझलाते नजर आए. उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर अपनी खीच उतारी.

