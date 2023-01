Virat Kohli on Diet: विराट कोहली ने शतक बनाने के बाद क्यों की खाने की बात? क्यों याद दिलाई अपनी उम्र

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) की दुनिया के सबसे फिट क्रिकेट खिलाड़ियों में गिनती होती है. कोहली अपनी सेहत को लेकर काफी सजग रहते हैं. कोहली खुद को फिट रखने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते नजर आते हैं. विराट ने श्रीलंका (IND vs SL) के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में शानदार शतक जड़ा. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार दूसरा शतक जड़ने के बाद विराट बेहद खुश नजर आए. कोहली ने धमाकेदार पारी खेलने के बाद अपनी फिटनेस को लेकर कहा कि बेशक उनकी उम्र 34 साल की हो गई हो बावजूद इसके उनकी फिटनेस में उम्र का कोई असर नहीं पड़ा है.

विराट ने गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी पहले वनडे मैच में 87 गेंदों पर 113 रन की पारी खेली. उन्होंने 80 गेंदों पर शतक पूरा किया. उन्होंने अपनी इस बेहतरीन पारी में 12 चौके और एक छक्का लगाया. दाएं हाथ के बैटर ने कहा कि ओपनर्स की बदौलत उन्हें इस पारी को खेलने में मदद मिली. विराट ने कहा, ‘ मुझे थोड़ा ब्रेक मिला था और मैंने इस मुकाबले से पहले प्रैक्टिस में भी हिस्सा लिया. बांग्लादेश दौरे के बाद मैं तरोताजा था. घरेलू सीजन को लेकर मैं काफी उत्सुक था.’

