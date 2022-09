VIDEO: दिनेश कार्तिक के बेल्स गिराने के बावजूद क्यों मैक्सवेल को दिया गया रन आउट, जानिए क्या है नियम?

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच लॉर्ड्स में हुए तीसरे वनडे में दीप्ति शर्मा का मांकडिंग रन आउट विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और रन आउट पर विवाद जैसी स्थिति बन गई. ऐसा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हैदराबाद में खेले गए तीसरे टी20 के दौरान हुआ. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी और ग्लेन मैक्सवेल के रन आउट को लेकर विवाद हो रहा है. आखिर क्यों मैक्सवेल के रन आउट पर ऐसा हो रहा है. आइए इसकी वजह जानते हैं.

इस मैच में एरॉन फिंच और कैमरून ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दिलाई थी. हालांकि, इन दोनों के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की रनों की रफ्तार कुछ थम सी गई थी. स्टीव स्मिथ भी जल्दी आउट हो गए थे. इसके बाद, चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी के लिए उतरे. वो पहले दो मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे. ऐसे में तीसरे और निर्णायक मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी. लेकिन, मैक्सवेल तीसरे मैच में भी चूक गए और 11 गेंद में 6 रन बनाकर रन आउट हो गए. हालांकि, वो जिस तरह से रन आउट हुए, उसे लेकर विवाद हो रहा है.

कार्तिक की गलती से हो सकता था नुकसान

ऑस्ट्रेलिया की पारी का 8वां ओवर युजवेंद्र चहल कर रहे थे. उनके इस ओवर की पहली 3 गेंद पर 3 रन आए. चौथी गेंद पर मैक्सवेल स्ट्राइक पर थे.उन्होंने इसे डीप फाइन लेग की तरफ खेला और एक रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ लगा दी. दूसरा रन पूरा करने से पहले ही अक्षऱ पटेल का सीधा थ्रो स्टंप्स में जा लगा और भारत ने रन आउट की अपील कर दी. थर्ड अंपायर ने जब रीप्ले का सहारा लिया, तो दिखा कि गेंद के आने से पहले ही विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के ग्लव्स से एक बेल्स गिर चुकी थी जबकि दूसरी बेल्स अक्षर के थ्रो से गिरी.

रोहित भी कार्तिक से हो गए थे नाराज

एकबार तो सबको यही लगा कि मैक्सवेल को जीवनदान मिल गया है. क्योंकि कार्तिक ने गेंद को कलेक्ट करने से पहले ही बेल्स गिरा दी थी. लेकिन, तीसरे अंपायर ने इसे रन आउट दिया तो सबके संदेह दूर हो गए. मैक्सवेल भी इसे लेकर हैरान हो गए और उन्होंने अंपायर से पूछने में देर नहीं लगाई कि कैसे उन्हें रन आउट दिया गया है. इसके बाद रोहित शर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई. इससे पहले, जब रोहित ने बड़े स्क्रीन पर कार्तिक की गलती देखी थी तो उन्होंने विकेटकीपर को लताड़ लगाई थी. हालांकि. मैक्सवेल को आउट देते ही माहौल बदल गया और कार्तिक को कप्तान की तरफ से हेलमेट पर किस मिल गया.

