वीडियो: फाइनल से पहले टीम इंडिया की 'यंगिस्तान' को कोहली से क्या मिला 'गुरु मंत्र', कैप्टन ढुल ने किया खुलासा

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें अंडर-19 वर्ल्ड कप (U19 World Cup 2022 Final) के फाइनल में शनिवार को आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला एंटीगा के नॉर्थ साउंड स्थित सर विविय रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा. यश ढुल (Yash Dhull) की अगुआई वाली टीम इंडिया (Team India) ने मौजूदा टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है. खिताबी मुकाबले से पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने ‘यंगिस्तान’ से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया है.

भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जबकि इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में एंट्री मारी है. टीम इंडिया ओवरऑल 8वीं बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है जबकि इंग्लैंड ने 24 साल बाद फाइनल का टिकट कटाया है.

कोहली ने फाइनल (IND 19 vs ENG U19) मुकाबले से पहले युवा खिलाड़ियों को क्या ‘गुरुमंत्र’ दिए, इसको लेकर यश ढुल ने खुलासा किया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले से पहले अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया. वीडियो में यश ढुल ने बताया कि कैसे कोहली ने उनकी टीम की हौसला अफजाई की और उन्हें कुछ खास टिप्स दिए.

ढुल ने कहा, ‘ उन्होंने (विराट कोहली) हमें शुभकामनाएं दी. अगर टीम अच्छा करती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है. अगर सीनियर खिलाड़ी हमसे बात करते हैं तो टीम का मनोबल अपने आप बढ़ जाता है. उन्होंने हमें कुछ बेसिक्स चीजें बताई है, कि कैसे हमें रणनीति बनानी है। उनके साथ बातचीत करके अच्छा लगा.’

🗣️🗣️ “When a senior player speaks with the team, the team morale goes up.”

India U19 captain Yash Dull speaks about @imVkohli‘s interaction with the #BoysInBlue ahead of the #U19CWC 2022 Final. 👍#INDvENG pic.twitter.com/8c9zG90y2I

— BCCI (@BCCI) February 5, 2022