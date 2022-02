Ranji Trophy 2021-22: यश धुल का 'डबल' धमाल, डेब्यू मैच की दोनों पारियों में ठोकी सेंचुरी, हासिल की बड़ी उपलब्धि

नई दिल्ली. भारत के अंडर-19 विश्व विजेता टीम के कप्तान यश धुल (Yash Dhull) का रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2021-22) में धमाकेदार प्रदर्शन जारी है. धुल डेब्यू मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले दिल्ली के पहले जबकि ओवरऑल तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. दिल्ली के इस युवा बल्लेबाज ने गुवाहाटी में खेले गए रणजी ट्रॉफी मैच के चौथे दिन तमिलनाडु (Delhi vs Tamil Nadu) के खिलाफ दूसरी पारी में नाबाद 113 रन बनाए. पहली पारी में 113 रन का योगदान देने वाले धुल ने दूसरी पारी में 202 गेंदों पर 14 चौके और एक छक्का लगाया. यह मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ.

इससे पहले रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच की दोनों पारियों में गुजरात के नारी कॉन्ट्रेक्टर और महाराष्ट्र के विराट अवाटे ने शतक लगाए थे. 19 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज यश धुल ने अपना करियर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में शुरू किया था. रणजी ट्रॉफी में पहली बार वह बतौर सलामी बल्लेबाज उतरे, और दोनों पारियों में धमाकेदार प्रदर्शन कर पूरी महफिल लूट ली.

