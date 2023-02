नई दिल्‍ली. टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन अजब-गजब अंदाज में रील बनाने के लिए फेमस हैं. पूर्व विस्‍फोटक बैटर युवराज सिंह भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. युवी ने कुछ ऐसे वीडियो पोस्‍ट किए हैं, जिनका लोग भरपूर लुत्‍फ ले रहे हैं. वीडियो में युवराज की मां शबनम और भाई जोरावर भी हैं.

इंस्‍टाग्राम पर पोस्‍ट किए गए वीडियो में शबनम युवराज और जोरावर को धक्‍के देकर घर से निकालती हुई नजर आ रही हैं. युवी टेक्‍स्‍ट के जरिए फैंस को बताते हैं कि मां ने उन्हें सब्जी लेने भेजा था और वे धनिया के बजाए पुदीना ले आए. इसलिए वे लोग घर से निकाल दिए गए. वीडियो में युवराज ने कैप्शन दिया है, ‘बताओ हमने कुछ गलत किया क्या?’ रील पर लोग मजेदार रिएक्‍शन दे रहे हैं.

गोरिल्‍ला को किया कॉपी

युवराज ने ट्विटर पर भी एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह गोरिल्ला के अंदाज को कॉपी करते दिख रहे हैं. इस वीडियो में 2 फ्रेम हैं. एक में गोरिल्ला तो दूसरे में युवराज नजर आ रहे हैं. गोरिल्ला वीडियो में जैसे-जैसे करता है, युवी उसे कॉपी करते जाते हैं. युवराज ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, जब आप क्रीज पर उतरने वाले अगले बैटर हों और वॉर्मअप कर रहे हों. कम ऑन बॉयज, लेट्स डू दिस.

When you’re warming up to go bat next c’mon boys! Let’s do this pic.twitter.com/364XFmsoKr

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) February 19, 2023