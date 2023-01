ये नहीं पता था मुझे Thank You... युजवेंद्र चहल ने फेंकी 'गुगली' और 'बोल्ड' हो गए Kuldeep Yadav? यकीन ना हो तो देख लें VIDEO

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका (IND v SL) के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार जीत दिलाने में स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) की भूमिका अहम रही, जिन्हें युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की जगह प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया था. कुलदीप ने अपने 10 ओवर के कोटे में 51 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इस दौरान उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों का दोहरा शतक भी पूरा किया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें युजवेंद्र चहल साथी स्पिनर कुलदीप यादव का इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में कुलदीप 200 इंटरनेशनल विकेट से अनजान दिखाई देते हैं. वह चहल को इस रिकॉर्ड को याद दिलाने के लिए धन्यवाद देते हैं.

दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. यह वीडियो भारत बनाम श्रीलंका दूसरे वनडे मैच के बाद का है. ईडन गार्डंस स्टेडियम में चहल साथी स्पिनर कुलदीप से उनके शानदार प्रदर्शन को लेकर सवाल करते हैं. कुलदीप ने इस दौरान अपने गेम प्लान को बताया और साथ ही यह भी खुलासा किया कि टीम मीटिंग में श्रीलंका के किस बैटर को आउट करने के लिए उनकी टीम ने खास रणनीति बनाई थी.

यह भी पढ़ें:60 या 70 रन तो हर कोई बनाता है… Prithvi Shaw अगर 400 रन बनाए होते तो.. Sunil Gavaskar ने क्यों कहा ऐसा?

रोज उठो.. अच्छा परफॉर्म करो.. मैन ऑफ द मैच बनो और अगले मैच से ड्रॉप हो जाओ, कुलदीप यादव तीसरे वनडे से होंगे बाहर?

!

Presenting special edition of Chahal TV from Kolkata

: @yuzi_chahal interviews Milestone Man @imkuldeep18 post #TeamIndia’s victory in the 2⃣nd #INDvSL ODI – By @ameyatilak

Full interview https://t.co/K1dRVC6BCH pic.twitter.com/Ixk7rLCB1P

— BCCI (@BCCI) January 13, 2023