VIDEO: 'युवराज ने मेरी 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े तो मुझे लगा कि आज 6 सिक्स लगने वाले हैं...' चहल ने सुनाया पुराना किस्सा

नई दिल्ली. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) इस समय शानदार फॉर्म में हैं. चहल आईपीएल 2022 (IPL) में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे हैं. वह मौजूदा आईपीएल सीजन के 8 मैचों में 18 विकेट लेकर पर्पल कैप की दौड़ में टॉप पर बने हुए हैं. चहल ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मुकाबले से पहले एक पुराना किस्सा शेयर किया, जिसका वीडियो राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. चहल ने इस वीडियो में पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) का जिक्र किया है.

राजस्थान रॉयल्स ने मंगलवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें युजवेंद्र चहल कहते हैं, ‘ आरसीबी और एमआई के बीच एक मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था. उस समय मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेल रहा था. तब युवी पा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होंने मेरी पहली तीन गेंदों पर तीन छक्के जड़ दिए. जब तीसरा छक्का लगा तो मुझे लगा कि आज छह छक्के लग सकते हैं. लेकिन मैंने खुद पर आत्मविश्वा जताया और चौथी गेंद जो मैं डालना चाहता था वही डाला और वह आउट हो गए. वह एक अच्छी मेमोरी है जो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है.’

