IPL में 5 हजार से अधिक रन... नीलामी में रहा अनसोल्ड... अब बोला- क्या समझा फायर है मैं...

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 (IPL 2022) के मेगा ऑक्शन में कई खिलाड़ियों पर उम्मीद से ज्यादा की बोली लगी, तो कई स्टार खिलाड़ी अनसोल्ड रहे. भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) भी उनमें से एक थे, जिनको खरीदने में किसी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. रैना आईपीएल के 14वें एडिशन में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) टीम का हिस्सा थे. लेकिन इस बार उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी ने भी उनपर बोली नहीं लगाई. अब रैना ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ते हुए यह बताने की कोशिश की है कि, उनमें क्रिकेट अभी भी बाकी है. रैना ने इसे फिल्मी अंदाज में बयां किया है.

35 वर्षीय सुरेश रैना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक खुद की एक फोटो पोस्ट की है. इस फोटो में रैना लाल रंग के जैकेट पहने हुए बैठे नजर आ रहे हैं. उन्होंने चश्मा लगा रखा है. फिल्म ‘पुष्पा’ में अल्लू अर्जुन की तरह रैना भी अपने हाथ को ठुड्डी के नीचे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. रैना ने फायर का इमोजी बनाते हुए कैप्शन लिखा, ‘ फायर (इमोजी) है मैं, आप जानते हैं कि यह क्या है.’ इससे साफ संकेत मिलता है कि रैना झुकने को तैयार नहीं हैं.

🔥 है मैं 😎 You know what it is 😉 #funmodeon pic.twitter.com/Fdg70KMkxq

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) March 1, 2022