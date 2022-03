VIDEO: मलेशिया T20 लीग में हुआ कुछ ऐसा... जिसे देखकर आप हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

नई दिल्ली. मलेशिया में इन दिनों एमसीए टी20 क्लब आमंत्रण टूर्नामेंट (MCA T20 Clubs Invitation) का आयोजन हो रहा है. पिछले कुछ समय से इस टूर्नामेंट में बहुत ही मजेदार वाकया देखने को मिल रहे हैं. इसी तरह की एक अजीबोगरीब घटना रॉयल वॉरियर्स फर्स्ट और केएल स्टार सीसी (Royal Warriors vs KL Stars CC) के बीच मुकाबले के दौरान देखने को मिली. इसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप की हंसी नहीं रूकेगी. फैंस भी वीडियो को देखकर लगातार कॉमेंट कर रहे हैं.

दरअसल, जब रॉयल वॉरियर्स के बल्लेबाज हरिंदरजीत सिंह सेखोन स्ट्राइक पर होते हैं, तब गेंदबाजी छोर पर संतोष जी बॉलिंग कर रहे होते हैं. संतोष अपने ओवर की 5 गेंद फेंक चुके होते हैं, इसके बाद बल्लेबाज अंपायर से सलाह मशविरा कर पहले बतौर लेफ्टी स्टांस लेता है. कुछ समय बाद बल्लेबाज दाएं हाथ से बल्लेबाजी के लिए स्टांस लेता हुआ नजर आता है. इसके बाद विकेट के पीछे से कुछ फील्डर अपनी बायीं ओर दौड़ लगाते हुए दिखाई देते हैं. उसके कुछ समय बाद दो फील्डर अब दायीं ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह सब देखकर गेंदबाज के साथ साथ अंपायर और विकेटकीपर को भी कुछ समय नहीं आता है कि, यह हो क्या रहा है.

Never seen anything like this before in all my years of cricket

Just wait for it.. pic.twitter.com/HOO82voD5y

— Harinder Sekhon (@harinsekhon9) March 21, 2022