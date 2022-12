VIDEO: भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले शाकिब अल हसन पर चढ़ा Messi का खुमार... अर्जेंटीना की जर्सी में फुटबॉल का लिया मजा

नई दिल्ली. बांग्लादेश टेस्ट टीम के कप्तान शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) के सिर से फुटबॉल विश्व कप का खुमार उतरने का नाम नहीं ले रहा है. लियोनल मेसी (Lionel Messi) की अगुआई में अर्जेंटीना की टीम ने रविवार को खिताबी मुकाबले में फ्रांस को हराकर 36 साल बाद विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. फैंस ने अर्जेंटीना के इस खिताबी जीत का जश्न भारत सहित पूरी दुनिया में मनाया. शाकिब अल हसन मंगलवार को अर्जेंटीना की जर्सी में फुटबॉल खेलते हुए नजर आए.

इससे पहले शाकिब अल हसन का कार चलाते एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह फुटबॉल विश्व फाइनल के बाद अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की जर्सी पहने हुए कार चला रहे थे. शाकिब को देखकर फैंस ने उन्हें घेर लिया था. लोग अपने जेब से मोबाइल फोन निकालकर फोटो लेने लगे थे. हालांकि बाद में शाकिब हाथ हिलाते हुए फैंस का अभिवादन स्वीकार कर वहां से चले गए.

Shakib Al Hasan, the Bangladesh test captain playing warm-up football wearing Argentina jersey before the second test vs India in Mirpur. pic.twitter.com/S0SMxQoTsj

— Saifullah Bin Anowar (@sbanowar44) December 20, 2022