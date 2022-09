VIDEO: पाकिस्तान में टी20 मैच में रोमांच की हद, एक गेंद पर 3 रन बनाने थे, खेला बड़ा शॉट और...

लाहौर. मोहम्मद हुरैरा (Muhammad Hurraira) के अर्धशतक के दम पर नॉर्दन पाकिस्तान को जीत मिली. नेशनल टी20 कप (National T20 Cup) के एक रोमांचक मुकाबले में नॉर्दन पाकिस्तान ने सिंध को हराया. यह पाकिस्तान का टी20 का घरेलू टूर्नामेंट है. नॉर्दन ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 190 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. हुरैरा ने 52 गेंद पर 86 रन बनाए. स्ट्राइक रेट 165 का रहा. 13 चौका और एक छक्का जड़ा. यानी 58 रन बाउंड्री से बनाए. जवाब में सिंध की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन ही बना सकी. इस तरह से उसे एक रन से हार मिली. मैच की अंतिम गेंद पर उसे जीत के लिए 3 रन बनाने थे, लेकिन उसके बल्लेबाज सिर्फ एक रन ही बना सके.

20वें ओवर की अंतिम गेंद पर सिंध को 3 रन बनाने थे. बल्लेबाज फराज अली थे, जो एक गेंद पर 2 रन बनाकर खेल रहे थे. वहीं दूसरे छोर पर दानिश अजीज थे, वो 19 गेंद पर 19 रन बनाकर डटे हुए थे. ओवर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उस्मान शेनवारी डाल रहे थे. फराज अली ने अंतिम गेंद पर लेग साइड पर शॉट खेलकर 2 रन लेने की कोशिश. फील्डर ने गेंद उठाकर फेंकी. लेकिन विकेटकीपर रोहेल नजीर ने इसे बीच विकेट पर जाकर पकड़ा और फिर थ्रो कर दिया. गेंद विकेट पर लग गई. इस कारण फराज दूसरा रन पूरा नहीं कर सके और नॉर्दन पाकिस्तान को रोमांचक जीत मिली.

