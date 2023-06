गेंद है कि आग का गोला, नसीम शाह ने कहर बरपाती गेंदबाजी से मचाया तहलका, VIDEO

नई दिल्ली. पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) काफी कम समय में ही लोगों के बीच अपनी खास पैठ बनाई है. उनके गेंदबाजी की सराहना हर कोई करता है. मौजूदा समय में वह टी20 ब्लास्ट (T20 Blast) में शिरकत कर रहे हैं और यहां जमकर अपनी चमक बिखेर रहे हैं.

टी20 ब्लास्ट का एक मुकाबला चार जून को डरहम और लीसेस्टरशायर के बीच रिवरसाइड ग्राउंड में खेला गया. इस मुकाबले में डरहम के लिए छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करने आए वेन पार्नेल (Wayne Parnel) को उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ बोल्ड किया. उसकी जमकर सराहना हो रही है.

1⃣9⃣ | ! ⚡️

A brilliant penultimate over from @iNaseemShah. He sends Parnell’s middle stump tumbling, conceding just five from the 19th.

DUR 159/5

#FoxesUnleashed pic.twitter.com/0Du4ybik3i

— Leicestershire Foxes (@leicsccc) June 4, 2023