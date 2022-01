WI vs IRE: वेस्टइंडीज के गेंदबाज ने डेब्यू वनडे में जड़ा ऐसा छक्का कि गेंद सीधे कार पर जाकर गिरी, देखें वीडियो

नई दिल्ली. ‘अपने जोखिम पर गाड़ी पार्क करें’ यह ऐसी चेतावनी है, जिससे लोग अक्सर दो-चार होते हैं. लेकिन ऐसा शायद कम ही होता है कि कार ऐसी जगह खड़ी हो, जहां गेंद सीधे उसी पर आकर गिरे. वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच पहले जमैका में हुए पहले वनडे में कुछ ऐसा ही हुआ. जब अपना डेब्यू वनडे खेल रहे तेज गेंदबाज ओडिन स्मिथ का छक्का बाउंड्री रोप से कुछ दूरी पर खड़ी रेंज रोवर कार पर जाकर गिरा. जब तक कार का मालिक कुछ समझ पाता. तब तक करोड़ों की कार पर गेंद के कारण बदनुमा दाग लग चुका था. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे ओडिन के बल्ले से निकली गेंद सीधे स्टेडियम के पार गई और वहां खड़ी नीले रंग की रेंज रोवर कार की रूफ पर जाकर गिरी. कॉमेंटेटर भी स्मिथ का यह शॉट देखकर दंग रह गए. इस दौरान कॉमेंट्री टीम की तरफ से जानकारी सामने आई कि यह कार शेल्डन कॉटरेल की है. हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया. खैर, कार किसी की भी हो. लेकिन ओडिन के एक छक्के ने उसकी खूबसूरती पर दाग़ तो लगा ही दिया.

ओडिन ने आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे में डेब्यू किया और वो 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे. तब पारी का 47वां ओवर चल रहा था. ऐसे में ओडिन ने बिना वक्त गंवाए कुछ ताबड़तोड़ शॉट खेले. उन्होंने 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर छक्का मारा, जो सीधे कार के रूफ पर जाकर गिरा. इसके बाद उन्होंने 49वें ओवर की लगातार दो गेंदों पर एक छक्का और एक चौका जड़ा. हालांकि, अगली गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए. लेकिन तब तक इस बॉलिंग ऑलराउंडर ने अपना काम कर दिया था. ओडिन के 8 गेंद पर 18 रन की बदौलत वेस्टइंडीज ने 48.5 ओवर में 269 रन बनाए.

