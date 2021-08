नई दिल्‍ली. बारिश के कारण खेल बर्बाद होने से जितना परेशान क्रिकेट फैंस होते हैं, उससे कहीं ज्‍यादा क्रिकेटर्स भी होते हैं. बारिश ब्रेक के कारण टीम की लय भी खराब हो सकती है. इस दौरान टीम का उत्‍साह बनाकर रखना काफी अहम हो जाता है. वेस्‍टइंडीज और पाकिस्‍तान (West Indies vs Pakistan) के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्‍ट मैच के दूसरे दिन सुबह कुछ ऐसा ही देखने को मिला.

बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल नहीं हो पाया. हालांकि दूसरे दिन के खेल को खत्‍म करने के ऐलान से पहले कुछ खेल की उम्‍मीद की जा रही थी. इसी दौरान वेस्‍टइंडीज टीम ने ड्रेसिंग रूम में अपने ही बीच एक मैच खेला. जिसका मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Meanwhile in the West Indies locker room…

Jomel Warrican calls for a player review after being signalled LBW off a delivery from Chemar Holder.

3rd umpire @Jaseholder98 reviews ball tracking and has made a decision for the “big screen”! #MenInMaroon #RainDelay pic.twitter.com/RHiOY5Mt0Q

— Windies Cricket (@windiescricket) August 21, 2021