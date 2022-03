OMG: जिस टीम ने बनाया टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर, वह भारत में कभी नहीं जीत पाई

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका की टीमें (India vs Sri Lanka) आज बेंगलुरु टेस्ट में आमने-सामने होंगी. यह दूसरे टेस्ट का महज तीसरा दिन है और पूरी संभावना है कि भारत (Team India) आज ही मैच जीत लेगा. श्रीलंका की क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच भी तीन दिन में ही हार गई थी. यह अजीब इत्तफाक है कि जिस श्रीलंका () के नाम टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है. जिस श्रीलंका ने कभी भारत के खिलाफ (SL vs IND) 952 रन का स्कोर खड़ा किया था. वह 40 साल से भारत (India) में टेस्ट मैच जीतने का सपना देख रहा है और वह इस बार भी अधूरा ही रहने वाला है.

टेस्ट क्रिकेट का सर्वोच्च स्कोर क्या है (What is the highest score in Test Cricket)? यह क्रिकेट के उन सवालों में से एक है जो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है. हम यहां ना सिर्फ इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं, बल्कि उस मैच की पूरी कहानी भी बताएंगे, जब श्रीलंका ने टेस्ट स्कोर का एवरेस्ट तय किया था. रिकॉर्ड स्कोर वाला यह मैच 1997 में कोलंबो में भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच खेला गया था.

भारतीय टीम (Team India) ने कोलंबो के इस ऐतिहासिक मैच में पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 537 रन बनाए और पारी घोषित कर दी. भारतीय टीम की ओर से 3 शतक लगे. कप्तान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने 143, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 126 और नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Sidhu) ने 111 रन बनाए. राहुल द्रविड़ ने भी 69 रन की पारी खेली. हालांकि, सौरव गांगुली के लिए यह मैच अच्छा नहीं रहा और वे खाता भी नहीं खोल पाए.

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) 537 का स्कोर बनाकर खुशी-खुशी फील्डिंग के लिए उतरी. लेकिन सचिन और उनके साथियों को मैदान पर जिस तूफान का सामना करना पड़ा, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. कोलंबो में आए इस तूफान की स्टेयरिंग सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने थाम रखी थी. उन्होंने इस मैच में अकेले ही 340 रन ठोक दिए. जयसूर्या ने भारतीय बॉलिंग अटैक को तहस-नहस कर दिया. उन्होंने 156 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही बना डाले.

सनथ जयसूर्या की कातिलाना बैटिंग का असर यह हुआ कि दूसरे छोर पर जो भी आता वह भी बड़े स्कोर बनाता. रोशन महानामा (Roshan Mahanama) के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि भारतीय गेंदबाजों को दिन में तारे नजर आ गए. जयसूर्या और महानामा ने 576 रन की साझेदारी की. यानी भारतीय टीम जो स्कोर बनाकर इतरा रही थी, उससे ज्यादा रन तो जयसूर्या और महानामा ने ही बना दिए.

भारत की तरह श्रीलंका की ओर से भी इस मैच में 3 शतक लगे. श्रीलंका के तीसरे शतकवीर अरविदं डिसिल्वा (Aravinda de Silva) रहे, जिनके बल्ले से 126 रन निकले. अर्जुन रणतुंगा 14 रन से शतक चूक गए और महेला जयवर्धने ने 66 रन की पारी खेली. श्रीलंका की पारी में सिर्फ मर्वन अतापट्टू ही ऐसे खिलाड़ी रहे, जो बिना अर्धशतक बनाए आउट हुए. यहां तक कि मिस्टर एक्स्ट्रा (अतिरिक्त) के खाते में भी 58 रन दर्ज थे.

2 से 6 अगस्त के बीच खेले गए इस मैच का स्कोरकार्ड देखेंगे तो पाएंगे कि भारत के तीन बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजों राजेश चौहान, अनिल कुंबले, नीलेश कुलकर्णी ने भी शतक बनाए थे. यह अलग बात है कि बल्लेबाज शतक बनाकर खुश होते हैं और जब कभी गेंदबाजों के सामने ऐसे अनचाहे शतक दर्ज होते हैं तो वह ना सिर्फ उनके लिए, बल्कि उनकी टीम के लिए भी घातक साबित होते हैं. राजेश चौहान तो तिहरे शतक के करीब पहुंच गए थे. मैच के बाद उनका बॉलिंग एनालिसिस (78-8-276-1) सबसे खराब था. अनिल कुंबले (72-7-223-1) ने भी उस मैच में 200 से ज्यादा रन दिए थे. जबकि नीलेश कुलकर्णी के 70 ओवर में 195 रन बने थे और उन्हें सिर्फ एक विकेट मिला था. सौरव गांगुली उस मैच के सबसे सफल भारतीय गेंदबाज थे, जिन्होंने 2 विकेट झटके थे.

Tags: India Vs Sri lanka, Number Game, Sri lanka, Team india