नई दिल्‍ली. बिग बैश लीग (Big Bash League) में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ मैच में ब्रिस्बेन हीट के खिलाड़ी माइकल नेसर (Michael Neser) ने एक सनसनीखेज कैच पकड़ा. इस कैच के दम पर ब्रिस्‍बेन ने सिडनी को 15 रन से हरा दिया. माइकल नेसर के इस कैच पर बीते कई घंटों से बवाल मचा हुआ है. फैंस को लगता है यह कैच सही तरीके से नहीं लिया गया और अंपायर ने बैटर को गलत आउट दिया. आइए जानते हैं इस मामले में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (Marylebone Cricket Club) का नियम क्‍या कहता है. दरअसल, एमसीसी के बनाए नियमों के मुताबिक ही क्रिकेट खेला जाता है.

मैच में पहले बैटिंग करते हुए ब्रिस्बेन हीट ने 224 रन बनाए. जवाब में बैटर जॉर्डन सिल्क ने 23 गेंद पर 41 रन बनाकर सिडनी सिक्‍सर्स को जीत के करीब पहुंचा दिया था. तभी माइकल नेसर ने गजब का कैच पकड़कर जॉर्डन को आउट कर दिया. आखिरी में सिडनी 15 रन से मैच हार गई. जिस वक्त नेसर ने जॉर्डन का कैच पकड़ा तब वह बाउंड्री लाइन के करीब थे. बैलेंस बनाने के लिए वह गेंद को हवा में उछाल कर बाउंड्री से बाहर चले गए. उसके बाद बाउंड्री लाइन के बाहर फिर उछल कर उन्होंने गेंद को हवा में उछाला और रोप के अंदर आकर कैच कर लिया. मैच के बाद चैनल-7 से बात करते हुए माइकल नेसर ने कहा, मैट रेनशॉ ने कुछ वक्‍त पहले ऐसा कैच लिया था. हालांकि, मैं नियम को लेकर स्‍पष्‍ट नहीं था. शुक्र है मैंने सही कैच पकड़ा.

क्‍या है Dexa Scan टेस्‍ट, खिलाड़ियों को फ‍िट रखने के साथ इंजरी से भी बचाएगा

👏 Quite a few questions have emerged following this outstanding bit of fielding in the @BBL.@Gmaxi_32 provides expert commentary as to why this indeed was Out.

See here for the Law: https://t.co/A1dNCFU9vo#MCCLawspic.twitter.com/OppIx2ufa6

— Marylebone Cricket Club (@MCCOfficial) January 1, 2023