नई दिल्ली. भारतीय टीम के लिए कई महीनों से इंजरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. इस बीच टीम इंडिया ने कई खिलाड़ियों पर दांव आजमाया है. भारतीय टीम के कई स्टार खिलाड़ी लंबे समय से चोट से जूझ रहे हैं. उन्हीं में से एक नाम गेंदबाजी में भारतीय टीम की रीढ़ यार्कर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) हैं. बुमराह ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी की थी लेकिन वह एक मैच के बाद ही पीठ में दिक्कत के कारण टीम से बाहर हो गए थे. लेकिन अब बुमराह की तरफ से गुड न्यूज देखने को मिल रही है.

जसप्रीत बुमराह की पीठ की सर्जरी भी हुई, जिसके चलते वह महीनों तक क्रिकेट से दूर रहे हैं. स्टार गेंदबाज के बदले भारतीय टीम ने मोहम्मद सिराज जैसे युवा गेंदबाजों पर भी दांव खेला. जिन्होंने इस बीच इस यॉर्कर स्पेशलिस्ट की कमी को नहीं खलने दिया है. अब लगभग 1 साल बाद बुमराह ने वापसी की राह पकड़ ली है. उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें नेट्स में वह अपने पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो बुमराह की वापसी की अपडेट की गवाही दे रहा है.

Bumrah is getting ready for the World Cup!!

The beast will be back soon.pic.twitter.com/TUmEXGBeNt

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 16, 2023