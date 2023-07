नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 27 जुलाई से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला बारबाडोस में खेला जाएगा. ब्लू टीम की कोशिश रहेगी कि वह टेस्ट सीरीज की तरह ही वनडे सीरीज में भी उम्दा प्रदर्शन करते हुए खिताब पर अपना कब्जा जमाए. वहीं विपक्षी टीम रेड बॉल क्रिकेट में मिली शिकस्त का बदला वाइट बॉल में लेना चाहेगी. ऐसे में रोहित एंड कंपनी मेजबान टीम को हल्के में लेनी की गलती बिल्कुल भी नहीं करेगी.

जब धोनी ने ग्लव्स उतार गेंद से संभाला मोर्चा:

क्रिकेट प्रेमियों ने धोनी को अक्सर मैदान में बल्लेबाजी या तो विकेटकीपिंग करते हुए देखा है. लेकिन माही इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी भी कर चुके हैं. उन्होंने ब्लू टीम के लिए अपने क्रिकेट करियर के दौरान नौ पारियों में गेंदबाजी की. इस दौरान उन्हें एक सफलता हाथ लगी. माही को यह सफलता किसी और टीम के खिलाफ नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के खिलाफ ही मिली है.

Captain ☑️

Batsman ☑️

Wicket-keeper ☑️

MS Dhoni, the bowler? Why not!

Relive the former India captain’s only international wicket 👇 pic.twitter.com/EfQ2WZ3All

— ICC (@ICC) October 22, 2020