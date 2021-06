जब कैप्टन कूल धोनी ने ट्विटर पर कर दी थी ट्रोलर की बोलती बंद, पुराना ट्वीट हुआ वायरल

नई दिल्ली. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. धोनी ने कई बार दबाव के क्षणों में बेहद शांत रहते हुए मैच का रुख पलट दिया है. इसी वजह से उन्हें 'कैप्टन कूल' का दर्जा भी मिला है. धोनी की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप (2007), वनडे वर्ल्ड कप (2011) और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (2013) का खिताब जीता है. धोनी तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले इकलौत कप्तान हैं. हालांकि इसके बाजवदू सोशल मीडिया पर कभी-कभार धोनी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही एक वाकया साल 2012 में हुआ था.



पिछले कुछ समय से धोनी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं लेकिन पहले वो अक्सर ट्विटर पर फैंस से संवाद करते हुए नजर आते थे. सोशल मीडिया पर किसी सेलेब्रिटी से नफरत का करना कोई बड़ी बात नहीं है. धोनी को भी काफी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है. जुलाई 2012 में धोनी को एक फैन ने टैग करते हुए एक कहावत साझा की. फैन ने ट्वीट किया, 'एमएस धोनी, महिला सिर्फ एक व्‍यक्ति की बात सुनती है, जो है खुले मुंह के साथ फोटोग्राफर.' इस ट्वीट पर एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मुझे उम्‍मीद है कि एमएस धोनी जानते हैं कि कई लोग उनसे नफरत करते हैं और उनमें से मैं एक हूं.'



यूजर के नफरत वाली बात धोनी ने बहुत ही आसान शब्दों में उसे समझाया और अपने जवाब से ट्रोलर की बोलती बंद कर दी. धोनी ने जवाब दिया, 'आपको शायद मैं पसंद नहीं, लेकिन नफरत बहुत कड़ा शब्‍द होता है इस्‍तेमाल करने के लिए. खैर कोई नहीं, ये आपका विकल्‍प है तो मैं शिकायत नहीं करूंगा.'



@ishangodbole well u may not like me but hate is a very strong word to be used anyways its ur choice so I won't complain