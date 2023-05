शापित फ्रेंचाइजी छोड़ो, GT में आ जाओ..., विराट कोहली के दार्शनिक ट्वीट पर फैंस ने दी सलाह

नई दिल्‍ली. प्रतिभावान प्‍लेयर्स से सजी होने के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) टीम अब तक आईपीएल चैंपियन नहीं बन पाई है.आरसीबी अब तक तीन बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है लेकिन खिताब जीतना उसके लिए सपना ही रहा है. हर बार चैंपियन बनने का सपना संजोकर टूर्नामेंट में उतरना और निराश लौटना, मानो विराट कोहली (Virat Kohli)की टीम की फितरत हो गया है. इस टीम के प्‍लेयर्स ने टूर्नामेंट में निजी तौर पर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है और मौजूदा सीजन भी इसका अपवाद नहीं है लेकिन समग्र रूप से प्रदर्शन न होने के कारण टीम ज्‍यादातर मौकों पर जीत का राह के करीब पहुंचकर भी लड़खड़ा जाती है.

आईपीएल-2023 (IPL-2023) में भी हर गुजरते मैच के साथ आरसीबी की प्‍लेऑफ की राह मुश्किल होती जा रही है. टीम के 11 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक हैं और वह नेट रनरेट के आधार पर सातवें स्‍थान पर है.अधर में झूल रहे आरसीबी की प्‍लेऑफ की राह के बीच टीम के प्रमुख बल्‍लेबाज और पूर्व कप्‍तान विराट कोहली ने दार्शनिक अंदाज में ट्वीट किया तो जवाब में फैंस की रोचक प्रति‍क्रिया और सुझाव सामने आए.

कांपिटीशन केवल दिमाग की बात है

विराट ने ट्वीट में लिखा- कांपिटीशन केवल दिमाग की बात है, वास्‍तव में यह आपका अपने आप से मुकाबला होता है (The competition is all in your head. In reality it’s always you vs you). इस ट्वीट पर रिएक्‍ट करते हुए एक फैन ने ऐसी सलाह दे डाली कि लोग हंसे बिना नहीं रहे. इसने लिखा, ‘भाई, वफादारी (आरसीबी से) छोड़ो और जीटी (गुजरात टाइटंस) में आ जाओ. सुरक्षित माहौल और अच्‍छे कोच. सबसे बड़ा स्‍टेडियम जिसके मायने हैं-कोहली-कोहली की तेज आवाजें. इस शापित फ्रेंचाइजी को छोड़ो. मेंटल हेल्‍थ और स्‍पोर्ट्स को एन्‍जॉय करना लॉयल्‍टी (वफादारी) से बेहतर है.2023 की वफादारी भी आपको खुशी नहीं देगी..आगे बढ़‍िए.’एक प्रशंसक ने लिखा-सबको लगता है कि आरसीबी में दिक्कत है, एक बार आप भी फ्रेंचाइजी बदलकर देख लो.’

The competition is all in your head. In reality it’s always you vs you. pic.twitter.com/59OYBZ4WSF — Virat Kohli (@imVkohli) May 10, 2023

Dudee loyalty and all chhodo come to GT. Secure environment good coaches .largest stadium means bigger kohli Kohli chants .leave this cursed franchise. Mental health+enjoying a sport > loyalty. It’s 2023 loyalty won’t give you happiness. Move on . humble request from a huge fan — Archer (@poserarcher) May 10, 2023

Sabko lagta hai RCB mein dikkat hai, ek baar aap bhi franchise badal kar dekh lo — Bhupender Thakur (@MisterBeeTee) May 10, 2023

एक अन्‍य फैन ने लिखा-हम पूरी तरह आपसे सहमत हैं जबकि एक अन्‍य ने विराट को शेक्‍सपियर के स्‍टूडेंट (दार्शनिक) बनना छोड़कर खेल पर ध्‍यान देने का आग्रह किया.एक अन्‍य ने मजाकिया लहजे में लिखा-यानी इस बार का आईपीएल फाइनल आरसीबी (रेड जर्सी) बनाम आरसीबी (ग्रीन जर्सी) का होने वाला है.

We completely agree with you! 💯 — ViratGang (@ViratGang) May 10, 2023

never give up ! — Sunchu Sunny (@Sunchu_Sunny) May 10, 2023

So this year’s final is going to be

RCB (red jersey) vs RCB (green jersey) — Jobu Tupaki (@JioBiden) May 10, 2023



आईपीएल में सबसे ज्‍यादा रन हैं विराट के नाम

बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड विराट के नाम पर दर्ज है. वर्ष 2008 से ही आरसीबी की ओर से खेल रहे किंग कोहली ने अब तक आईपीएल के 234 मैचों में 36.49 के औसत से 7044 रन बनाए हैं, इसमें पांच शतक और 50 अर्धशतक शामिल हैं. टूर्नामेंट में वे अब तक 617 चौके और 229 छक्‍के लगा चुके हैं. आईपीएल-2023 में विराट ने अब तक 11 मैचों में एक बार नाबाद रहते हुए 42.00 के औसत और 133.75 के स्‍ट्राइक रेट से 420 रन बनाए हैं जिसमें 6 अर्धशतक हैं.

