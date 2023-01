VIDEO: विराट कोहली की बात है पत्थर की लकीर..कहकर जड़ दी बैक-टू-बैक सेंचुरी

नई दिल्ली. टीम इंडिया ने श्रीलंका (India vs Sri Lanka) को पहले टी20 सीरीज में पस्त किया, उसके बाद 15 जनवरी को वनडे सीरीज में धूल चटा दी. सीरीज के आखिरी मैच में रिकॉर्ड्स की बौछार हो गई है. बल्लेबाजों की बदौलत मैच एकतरफा नजर आया. मेजबान टीम ने इस मैच में श्रीलंका को 317 रन के बड़े अंतर से हराया. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और शुभमन गिल (Shubman Gill) के बल्ले से बेहतरीन शतकीय पारियां देखने को मिलीं. इस बीच विराट का एक पुराना वीडियो सामने आया है.

दरअसल, 2019 के बाद से विराट के बल्ले से एक भी शतकीय पारी देखने को नहीं मिली थी. लेकिन 2022 में उन्होंने यह सूखा खत्म कर दिया है. एशिया कप में उन्होंने अपना पहला टी20 शतक लगाकर सूखे को खत्म किया. उसके बाद अब बैक-टू-बैक सेंचुरी का सिलसिला शुरू हो गया है. पिछले चार वनडे मुकाबलों में कोहली के बल्ले से तीन शतकीय पारियां देखने को मिली हैं. रन मशीन द्वारा 74वां शतक पूरा करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए विराट का एक वीडियो देखने को मिला है. कोहली वीडियो अपने मुश्किल दौर से निकलेने के बारे में बात कर रहे हैं.

" isDesktop="true" id="5227857" >

एक शतक के बाद बैक-टू-बैक होगा- विराट कोहली

विराट कोहली ने वीडियो में पहले ही कहा, ‘मुझे पता है जब मैं इस समय से बाहर आउंगा तो कितना फोकस कर सकता हूं. मैं जानता हूं कि एक बार बड़ा स्कोर आने के बाद मैं काफी मोटिवेट हो जाउंगा. एक शतक आने के बाद वह बैक-टू-बैक होगा. कुछ महीनों बिना विचलित हुए मैं यह कर सकता हूं. मुझे पता है बैक-टू-बैक जाने के लिए मेरे पास ड्राइव है जिससे मैं मोटिवेट हो सकता हूं. मैं जानता हूं कि अभी मैं टीम के लिए अपना योगदान दे सकता हूं और जीत दिला सकता हूं.’

When I come out of this phase, I know how consistent I can be – Virat Kohli.

Man of his words 🐐pic.twitter.com/gygpqLJFV0

— leishaa ✨ (@katyxkohli17) January 15, 2023