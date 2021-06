तिहरा शतक चूकने वाले वीवीएस लक्ष्मण से सहवाग ने किया था वादा-वो करेंगे 300 का आंकड़ा पार

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की गिनती दुनिया के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में की जाती है. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों ही फॉर्मेट में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की. उनका स्ट्राइक रेट इसकी गवाही देता है. सहवाग का टेस्ट में स्ट्राइक रेट 82.23, वनडे में 104 और टी20 में 145 से ज्यादा का रहा. दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाज उनसे खौफ खाते थे. एक बार वीरू का बल्ला चल जाता तो फिर उन्हें रोकना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा. साथी खिलाड़ी भी उनकी इस खूबी के कायल हैं. लंबे वक्त तक टीम इंडिया में सहवाग के साथी रहे वीवीएस लक्ष्मण ने उनके पहले तिहरे शतक से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है कि कैसे 2001 में ही सहवाग ने उनसे ये वादा किया था कि वो भारत के लिए टेस्ट में पहला तिहरा शतक लगाएंगे.



लक्ष्मण ने स्टार स्पोर्ट्स के शो 'इंडिया ग्रेटेस्ट विन्स' में सहवाग के पहले तिहरे शतक से जुड़ी कहानी बताई. लक्ष्मण ने बताया कि 2001 में ऑस्ट्रेलिया भारत दौरे पर आया था. हमने टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. मैंने कोलकाता में 281 रन की पारी खेली थी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच वनडे की सीरीज हुई थी. पहला मुकाबला बेंगलोर में था. इस मैच के दौरान सहवाग का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन रिपोर्ट नहीं आने के कारण वो टीम के साथ टूर कर रहे थे. हम सभी होटल में खाना खा रहे थे. तभी सहवाग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण भाई आप चूक गए. आपके पास तिहरा शतक लगाने वाला पहला भारतीय बनने का मौका था. मैं ऐसा करूंगा.



"At the crease (when Sehwag was nearing his 300), 100% it was Sachin who was more tensed." - @VVSLaxman281

29th March- a special date for me. Had the privilege and honour of becoming the first Indian to score a triple hundred in Test cricket. Icing in the cake was to score against Pakistan in Multan.