Who Is Akash Madhwal: कौन है आकाश मधवाल... मुंबई इंडियंस ने दिया डेब्यू का मौका, डेथ ओवर में मचाया धमाल

नई दिल्ली. मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स (PBKS vs MI) के खिलाफ आईपीएल 2023 (IPL 2023) के 45वें मैच में एक तेज गेंदबाज को डेब्यू का मौका दिया. दाएं हाथ के इस पेसर ने पंजाब के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी कर प्रभावित किया. टॉस के समय मुबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि टीम के तेज गेंदबाज रिले मेरेडिथ चोटिल हैं, इसलिए उनकी जगह पर आकाश मधवाल (Akash Madhwal) को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. आईपीएल में आकाश मधवाल का नाम नया जरूर है लेकिन घरेलू क्रिकेट में वह अपनी पहचान बना चुके हैं.

आकाश मधवाल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ डेथ ओवरों में धारदार गेंदबाजी की. एक ओर जहां जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 56 रन लुटाए वहीं आकाश ने 3 ओवर में 37 रन खर्च किए. रोहित शर्मा मधवाल को पंजाब किंग्स की पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए लेकर आए. आकाश ने अपने पहले ओवर में 16 रन खर्च किए. इसके बाद कप्तान रोहित उन्हें डेथ ओवर में लेकर आए जहां आकाश ने 18वें ओवर में 12 रन वहीं 20वें ओवर में 9 रन दिए.

