कौन हैं हैरी ब्रूक... आईपीएल 2023 की जड़ी पहली सेंचुरी... हैदराबाद ने ऑक्शन में जमकर बहाया था पैसा

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 का पहला सेंचुरियन मिल गया है. इंग्लैंड के युवा बैटर ने आईपीएल के 19वें मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स (SRH v KKR) के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. पहली बार आईपीएल में खेल रहे हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए कोलकता के ऐतिहासिक ईडन गार्डंस स्टेडियम में चौकों और छक्कों की बरसात कर दी. ब्रूक ने 55 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी की. टी20 क्रिकेट में ब्रूक की यह दूसरी सेंचुरी है. इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की ओर से खेलते हुए शतक लगाया था. कौन हैं हैरी ब्रूक? जिनपर हैदराबाद फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में पानी की तरह पैसा बहाया था, आइए जानते हैं.

24 वर्षीय दाएं हाथ के बैटर हैरी ब्रूक आईपीएल (IPL) के मौजूदा सीजन के शुरुआती 3 पारियों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे. उन्हें चौथे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मयंक अग्रवाल के साथ ओपनिंग में भेजा. ब्रूक ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका. उन्होंने मैदान के चारों और मनमाफिक शॉट्स लगाए. ब्रूक ने अपनी शतकीय पारी में 12 चौके और 3 छक्के लगाए. इंग्लैंड अंडर-19 टीम की कमान संभाल चुके ब्रूक का जन्म 22 फरवरी, 1999 को यॉर्कशॉयर में हुआ था. ब्रूक टी20 ब्लास्ट में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते पहली बार चर्चा में आए. साल 2020 में इस युवा खिलाड़ी ने इस टी20 टूर्नामेंट में 55 के औसत से रन जुटाए.

Harry Brook mass at Eden Gardens 🔥

Failed in the first 3 matches hits his first ever IPL century today and this is also the first hundred of IPL 2023.pic.twitter.com/jiP2qDgfzY

— All About Cricket (@allaboutcric_) April 14, 2023