पिता सिक्योरिटी गार्ड, क्रिकेट की कमाई से भरता है फीस, कौन है एक कैच से रातों-रात स्टार बनने वाला क्रिकेटर?

नई दिल्ली. क्रिकेट मैदान पर आपने कई हैरान करने वाले कैच देखे होंगे. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक टेनिस बॉल क्रिकेटर के कैच ने सबको हैरान कर रखा है. खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इस वीडियो को ट्वीट किया था. इस क्रिकेटर ने टेनिस बॉल टूर्नामेंट के एक मैच में बाउंड्री पर कैच लेने की कोशिश की और बैलेंस बराबर नहीं होने पर हवा में उड़ते हुए किसी फुटबॉलर की तरह किक लगाकर गेंद को अंदर भेजा और दूसरे फील्डर ने उस कैच को पूरा किया. इस कैच के बाद से ही ये टेनिस बॉल क्रिकेटर रातों-रात स्टार बन गया. ये क्रिकेटर कहां का है और क्या करता है? आइए जानते हैं.

कर्नाटक के बेलगाम के किरण तारलेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इसकी वजह है टेनिस बॉल क्रिकेट मैच में उनका कैच, जिसमें उन्होंने किसी फुटबॉलर की तरह स्किल दिखाते हुए लगभग नामुमकिन से कैच को मुमकिन कर दिखाया. इसके बाद से ही किरण के फोन पर बधाईयों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अब तक जारी है. इस वीडियो को सचिन तेंदुलकर समेत दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटर शेयर कर चुके हैं. तारलेकर 2-3 दिनों के अंदर ही सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गए हैं.

This is what happens when you bring a guy who also knows how to play football!! ⚽️ 🏏 😂 https://t.co/IaDb5EBUOg

