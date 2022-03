कौन हैं कुमार कुशाग्र? तीसरे मैच में जड़ा दोहरा शतक...मियांदाद का रिकॉर्ड टूटा, लाइब्रेरी से क्या है कनेक्शन

नई दिल्ली. झारखंड के 17 वर्षीय युवा बल्लेबाज कुमार कुशाग्र (Kumar Kushagra) ने रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) के प्री क्वार्टर फाइनल में नागालैंड (Jharkhand vs Nagaland) के खिलाफ धमाकेदार दोहरा शतक जड़ अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली. अपना तीसरा फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे इस होनहार बल्लेबाज ने 269 गेंदों पर 266 रन की पारी खेली, जिसमें 37 चौके और 2 छक्के शामिल थे. कुशाग्र प्रथमश्रेणी क्रिकेट में 250 या इससे अधिक रन की पारी खेलने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. दाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद (Javed Miandad) और हमवतन ईशान किशन (Ishan Kishan) के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.

कुशाग्र ने यह उपलब्धि 17 साल और 141 दिन की उम्र में हासिल की जबकि पाकिस्तानी दिग्गज मियांदाद ने 1975 में 17 साल और 311 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था. विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने 18 साल 111 दिन की उम्र में यह इस रिकॉर्ड को हासिल किया था. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में झारखंड की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड ईशान के नाम है. ईशान ने 2016 में दिल्ली के खिलाफ 273 रन की पारी खेली थी. क इसके बाद कुशाग्र का नंबर आता है. कुशाग्र के प्रथमश्रेणी क्रिकेट करियर का यह पहला दोहरा शतक है. कुशाग्र साल 2019 में वीनू मांकड़ ट्रॉफी में सबसे पहले चर्चा में आए थे. उन्होंने उस दौरान 7 मैचों में सबसे ज्यादा 535 रन बनाए थे.

The batting blitz continues! 👍 👍

2⃣5⃣0⃣ up for Kumar Kushagra. 👏 👏

Jharkhand move closer to the 650-run mark against Nagaland.

Follow the match ▶️ https://t.co/Ng12bRPPu5#RanjiTrophy | #PQF | #JHAvNAG | @Paytm pic.twitter.com/iK52BVLlzr

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 13, 2022