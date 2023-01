VIDEO: कौन हैं तितास साधु? जिनकी धारदार बॉलिंग के आगे अंग्रेजों ने टेके घुटने... टीम इंडिया को बनाया वर्ल्ड चैंपियन

नई दिल्ली. भारत को महिला अंडर-19 टी20 वर्ल्ड चैंपियन (U19 Women’s T20 World Cup) बनाने में दाएं हाथ की मिडियम पेसर तितास साधु (Titas Sadhu) का अहम रोल रहा. फाइनल में 18 साल की इस उदीयमान खिलाड़ी के सामने इंग्लैंड के बैटर बेबस नजर आए. तितास ने पहले ही ओवर में ओपनर लिबर्टी हीप को आउट कर अपने इरादे जता दिए थे. उनकी घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लिश टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 68 रन पर ढेर हो होकर पवेलियन लौट गई. बंगाल में जन्मी तितास साधु को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

तितास साधु ने अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 6 रन खर्च करते हुए 2 अहम विकेट हासिल किए. तितास के साथ स्पिनर अर्चना देवी (Archana Devi) ने भी अपनी फिरकी से जादू बिखेरा. दोनों गेंदबाजों ने शुरुआती 7 ओवर में इंग्लैंड के 4 बैटर को पवेलियन की राह दिखा दी थी. नई गेंद से कमाल करने वाली तितास ने टूर्नामेंट के 6 मैचों में कुल 6 विकेट अपने नाम किए. भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया.

तितास साधु की आदर्श झूलन गोस्वामी हैं

तितास को भविष्य का स्टार खिलाड़ी माना जा रहा है. पश्चिम बंगाल की रहने वाली तितास नई और पुरानी गेंद से शानदार गेंदबाजी कर सकती हैं. वह पश्चिम बंगाल की चिंसुरा की रहने वाली हैं. क्रिकेट का ककहरा उन्होंने अपने पिता रणदीप साधु से सीखा है. तितास की आदर्श पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी हैं जो बंगाल से ताल्लुकात रखती हैं. तिता से चिंसुरा ग्राउंड पर क्रिकेट का अभ्यास कर यहां तक पहुंची हैं.

Titas Sadhu gets an early breakthrough for India, Liberty Heap departs.

Watch #INDvENGFinalOnFanCode https://t.co/T4vX72TcLA

.

.#U19T20WorldCup #TeamIndia #INDvENG pic.twitter.com/8hgbM0oflK

— FanCode (@FanCode) January 29, 2023