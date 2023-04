धोनी ने खेला बड़ा दांव, बनाया IPL 2023 का पहला 'Impact Player', पर गेंदबाज ने लुटाए सबसे ज्यादा रन

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 के ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस ने 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया. इस सीजन के शुरू होने से पहले जिस एक नियम की सबसे ज्यादा चर्चा थी. वो था इम्पैक्ट प्लेयर रूल और पहले ही मैच में दोनों टीमों की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया गया. चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे आईपीएल 2023 में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमा किए जाने वाले पहले खिलाड़ी बने.

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने पहली इनिंग के खत्म होने के बाद ये फैसला लिया. धोनी ने तुषार को अंबाती रायडू के स्थान पर मैदान पर उतारा. बता दें कि सीएसके गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में टॉस के बाद जिन 5 खिलाड़ियों को बतौर ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के विकल्प में नाम दिया था उसमें सुभ्रांशु सेनापति, शेख रशीद, तुषार देशपांडे, अजिंक्य रहाणे और निशांत सिंधु का नाम शामिल था. लेकिन, धोनी ने तुषार को मौका दिया.

धोनी ने तुषार देशपांडे को आईपीएल 2023 के पहले इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर उतार तो दिया. लेकिन, सीएसके के कप्तान का ये दांव भारी पड़ गया. तुषार मैच में अपने कोटे के 4 ओवर भी पूरे नहीं कर पाए. वो सबसे महंगे साबित हुए. उन्होंने 3.2 ओवर में 51 रन दिए और 1 विकेट ही हासिल किया. ये तुषार का आईपीएल में 8वां मैच था.

