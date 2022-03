IPL 2022 से पहले SRH के पेसर ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर मचाई सनसनी, देखें VIDEO

नई दिल्ली. सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीम आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 15वें सीजन में अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेगी. इस टीम के लिए पिछला सीजन बेहद खराब रहा था. एसआरएच ने आईपीएल के 14वें सीजन में सिर्फ 3 मुकाबले जीते थे. आठ टीमों की अंकतालिका में सनराइजर्स हैदराबाद टीम सबसे निचले क्रम पर थी. तब टीम मैनेजमेंट ने कई मैचों में विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा था. बाद में उन्हें कप्तानी से भी हटा दिया गया था. उस सीजन के बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें टीम से रिलीज कर दिया था.

आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने स्क्वॉड में कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया है. हालांकि इस टीम ने कई पूर्व खिलाड़ियों को फिर से टीम में जोड़ने में सफल रही है. सनराइजर्स हैदराबाद ने कप्तान केन विलियमसन को रीटेन किया था. इसके अलावा युवा ऑलराउंडर अब्दुल समद और तेज गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) को भी एसआरएच ने टीम में बरकरार रखा. मलिक ने आईपीएल 2021 के अपने डेब्यू सीजन में अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था. वह पिछले साल आईसीसी टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के साथ बतौर नेट बॉलर यूएई गए थे.

हर्षा भोगले के साथ आखिर हुआ क्या? इंटरव्यू के दौरान अचानक कैमरे से गायब कैसे हो गए, जानिए पूरी डिटेल

आला रे… सचिन तेंदुलकर दिल्ली के खिलाफ मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस के कैंप में पहुंचे, देखें VIDEO

Umran Malik to Nicholas Pooran: Ball 1: A SCARY bouncer Ball 2: Another bouncer and OUT

जम्मू कश्मीर के 22 साल के इस गेंदबाज ने इस महीने की शुरुआत में अपनी तैयारी शुरू की. इस समय आईपीएल की सभी टीमें इंट्रा स्क्वॉड मैच खेलकर अपनी तैयारियों को मूर्त रूप देने में लगी हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने भी बुधवार को एक इंट्रा स्क्वॉड मैच खेला जिसमें उमरान ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सभी को चौंका दिया. उमरान ने यह बाउंसर विंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन को फेंकी. पूरन भारत के इस उदीयमान गेंदबाज की गेंद पर सन्न रह गया. ठीक उसी तरह की अगली ही गेंद पर उमरान ने पूरन को पवेलियन भी भेज दिया. यह वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

The first bouncer looks over 155 clicks! I’m sure #UmranMalik will break the speedometer this year

pic.twitter.com/GMKo7kV072

— Mohsin Kamal (@64MohsinKamal) March 23, 2022