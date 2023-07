नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो आपको याद होगा. उस मैच में कैमरन ग्रीन ने शुभमन गिल का स्लिप में एक कैच लपका था, जिसे लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था. वो कैच सफाई से पकड़ा गया था या नहीं, इस पर मैच के बाद भी काफी समय तक बहस होती रही. अब ऐसा ही कुछ इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी हुआ है. इस मैच में भी एक कैच पर विवाद खड़ा हो गया है. हालांकि, WTC Final से उलट इस बार फैसला ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में नहीं रहा. इसलिए विवाद हो रहा है. क्योंकि जिस तरह टीवी अंपायर ने WTC Final में गिल को कैच आउट दे दिया था, उसी तरह थर्ड अंपायर ने लॉर्ड्स टेस्ट में बैटर को नॉट आउट करार दिया.

विवाद बढ़ने पर क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी को भी सफाई देने उतरना पड़ा. आखिर क्यों कैच पर इतना विवाद हो रहा? क्या कहता है एमसीसी का नियम? आइए जानते हैं. लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने बेन डकेट को शॉर्ट गेंद फेंकी, इस पर डकेट ने फाइन लेग की तरह रैंप शॉट खेला. गेंद हवा में गई और वहां तैनात मिचेल स्टार्क ने अपनी बाईं तरफ तेजी से दौड़ते हुए कैच लपक लिया. लेकिन, रीप्ले में ये नजर आया कि गेंद का संपर्क जमीन से हो गया था. कैच पूरा करने के बाद गेंद जमीन को छू गई थी.

फील्ड अंपायर ने डकेट को आउट दे दिया. लेकिन जब थर्ड अंपायर ने इसे क्रॉसचेक किया तो पाया कि स्टार्क ने कैच तो पकड़ लिया था. लेकिन, जब गेंद जमीन के संपर्क में आई तो स्टार्क पूरे कंट्रोल में नहीं थे. बस, इसी आधार पर डकेट को जीवनदान मिल गया और उन्हें थर्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया.

